Гастрит: сезонное обострение

Известно, что осенью у врачей-гастроэнтерологов добавляется работы.

Начинается сезонное обострение болезней желудка, в частности, хронического гастрита. Почему гастрит так «любит» межсезонье и как помочь себе, если у вас началось обострение? На эти вопросы подробно ответят специалисты, а мы раскроем общую картину и дадим несколько советов для оздоровления.

Что приводит к воспалению?

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Симптомы этого заболевания могут быть острыми, а могут давать о себе знать лишь незначительными намеками. Наиболее яркие симптомы гастрита: болевые ощущения в подложечной области, вздутие живота, тошнота, отрыжка, снижение аппетита, неприятный вкус во рту, рвота, нерегулярный стул (то запоры, то диарея).

Очень часто причиной развития гастрита становится попадание в желудок бактерии Helicobacter pylori. Инфекция поражает слизистую оболочку желудка и вызывает ее поверхностное разрушение.

А также гастрит может развиться в результате ожога слизистой желудка различными химическими веществами – спиртом, кислотами, некоторыми лекарствами. К примеру, неправильный и беспорядочный прием аспирина, других противовоспалительных препаратов и некоторых антибиотиков тоже может спровоцировать болезнь.

Одной из главных причин гастрита гастроэнтерологи называют неправильное питание, несоблюдение режима приема пищи, а главное – отсутствие регулярного горячего питания. Специалисты объясняют, что полноценно перевариться и усвоиться может только та еда, которая попала в желудок с комфортной для него температурой (около 37 градусов).

Гастрит – это чаще болезнь молодых. Если родители не следят за питанием детей, а вместо полезного завтрака и обеда предпочитают давать деньги на пирожки с газировкой, то не удивительно, что у ребенка со временем разовьется гастрит. То же самое касается студентов, которые здоровой домашней пище предпочитают сомнительного качества гамбургеры с колой. Для нормальной работы желудка центральное значение имеет именно качество пищи. Острые и жирные блюда вызывают повышенную выработку соляной кислоты, разъедающей слизистую оболочку желудка. При регулярном употреблении они могут спровоцировать воспаление.

У взрослых людей гастрит часто возникает на фоне стрессов. При нервных расстройствах и переживаниях происходит спазм сосудов, питающих слизистую оболочку желудка. В результате кровоток в стенках желудка нарушается, защитная слизь не вырабатывается, а слизистая страдает от агрессивного воздействия собственной кислоты. Вызвать воспаление слизистой оболочки желудка может и курение, особенно натощак.

Почему межсезонье?

Осень – это переходный период от лета к зиме. Меняются режим дня (день становится короче, ночь длиннее) и характер питания (в рационе становится меньше свежих фруктов и овощей, предпочтение отдается мясу, маринадам, солениям). В это время начинают активизироваться простуды, истощающие иммунную систему, в результате обостряются уже имеющиеся хронические заболевания. Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что у человека увеличиваются шансы заработать гастрит.

Сказывается и эмоциональная подавленность, характерная для хмурого осеннего сезона. Ведь, как это ни удивительно, но наша эмоциональная сфера очень тесно связана с состоянием желудочно-кишечного тракта.

Как же избежать опасности? Первое и главное правило – научиться расслабляться. Прогулки на свежем воздухе, регулярный сон не менее 8 часов, занятия спортом – все это помогает противостоять стрессам. Не зря при лечении желудочных заболеваний врачи часто прописывают пациентам успокоительные препараты.

Правильная диета

В данном случае диета – это не модное голодание для похудения, это здоровое питание. Без этого правила невозможно излечить уже возникший гастрит или снизить риск его появления. Что радует – такое лечение мы можем прописать себе сами, не прибегая к рецептам врачей.

Прежде всего исключите из своего рациона основные раздражители слизистой желудка: крепкие спиртные напитки, кофе и газировки. Не увлекайтесь острыми приправами, соленьями, маринадами, слишком горячей или холодной пищей.

Откажитесь от чипсов, фастфуда, супов и каш быстрого приготовления. Не увлекайтесь тяжелыми мясными блюдами. 2-3 раза в неделю дополняйте свой рацион телятиной, крольчатиной, индюшатиной или нежирной рыбой.

Старайтесь избегать продуктов, богатых грубой клетчаткой, таких как сырая капуста, яблоки, морковь. Обратите внимание, что ограничения распространяются на сырые продукты. Зато сезонные овощи, приготовленные правильно, только приветствуются: отваривайте, тушите, запекайте. Обилие овощей в вашем меню поможет нормализовать обмен веществ и облегчит в целом работу ЖКТ.

Включите в рацион молочные продукты, они обладают обволакивающим действием и выводят из организма лишние кислоты.

Защитную функцию для стенок желудка выполняют и жидкие каши, к тому же они отличаются очень высоким энергетическим потенциалом, что позволит вам чувствовать себя сытым и полным сил даже без привычной порции большого куска жирного мяса.

Будьте осторожны с помидорами и болгарским перцем: они содержат много кислоты, поэтому перед тем, как съесть, их следует немного потушить. Ограничьте на своем столе блюда из кукурузы и бобовых.

Ешьте регулярно, часто, но понемногу. Оптимальный интервал – каждые три часа. Нельзя оставлять желудок надолго пустым, так как его стенки начнет разъедать желудочный сок.

Возвращаемся к модным диетам «для стройности». Забудьте о них! Чаще всего они настолько строги и несбалансированны, что быстро приводят к дефициту белка, витаминов и микроэлементов, без которых невозможна нормальная регенерация слизистых оболочек желудка.

Любимые продукты гастроэнтерологов

Врач Алена Парецкая в своем блоге назвала семерку продуктов, особенно полезных для желудочно-кишечного тракта, которые помогут поддерживать здоровье и нормальное пищеварение.

1. Бананы

Диетологи рекомендуют заменять ими жирные десерты, особенно пациентам с болезнями желчевыводящих путей и холециститом. В бананах содержится большое количество клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника, стимуляции перистальтики и профилактики запоров.

Достаточное количество клетчатки в рационе поддерживает нормальный микробиом, а это профилактика воспалительных заболеваний кишечника и даже колоректального рака, как самого распространенного вида онкопатологий.

В бананах содержится большое количество калия, который снижает вероятность отеков, помогает контролировать артериальное давление, здоровье сердца и сосудов.

Но бананы – калорийный продукт, поэтому их нужно ограничивать. Особенно пациентам, страдающим сахарным диабетом.

2. Кисломолочные продукты

Эти продукты ценятся, в первую очередь, благодаря содержащимся в них лактобактериям.

Они необходимы для поддержания нормальной микрофлоры и бактериального равновесия, благодаря которому сдерживается размножение болезнетворных бактерий. Известно, что лактобактерии делают пищеварительный тракт менее чувствительным к раздражителям.

Кисломолочные продукты – это еще и источник полезного белка, который в ходе пищеварения расщепляется до незаменимых аминокислот. Аминокислоты принимают активное участие в обменных процессах. Кстати, при серьезных болезнях пищеварительного тракта кисломолочные продукты – это практически единственный источник ценного белка.

3. Мед и продукты пчеловодства

Это кладезь полезных веществ для здоровья пищеварительного тракта. Издревле известны лечебные свойства меда, его активно используют в народной медицине. Можно найти множество рецептов для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрита.

Если съесть мед за два часа до приема пищи, он поможет уменьшить выделение желудочного сока. Такое действие окажется полезным для пациентов с гастритом с повышенной кислотностью.

4. Овсянка

Овсянка – полезный завтрак. Это источник ценных белков, витаминов, множества минералов и, конечно, клетчатки, которая стимулирует перистальтику и предотвращает запоры.

Эту крупу рекомендовано включить в рацион пациентам, которые страдают от частого вздутия и болей в области живота. Слизистые каши – основа рациона при обострении гастрита, язвенной болезни желудка. Такие блюда обволакивают слизистую оболочку пищеварительного тракта, предотвращают прогрессирование воспалительных заболеваний кишечника.

Клетчатка, которая содержится в крупе, стимулирует перистальтику, поддерживает нормальный микробиом и предотвращает воспалительные заболевания кишечника.

Овсянка – это медленные углеводы, поддерживающие стабильный уровень сахара в крови и предотвращающие его скачки. А это профилактика возможных осложнений диабета.

5. Льняные семена

Семена льна – полезный продукт. Его активные вещества стимулируют регенерацию тканей, ускоряют заживление язв. За счет содержания клетчатки они стимулируют перистальтику кишечника, а также снижают уровень кислотности желудочного сока. Масло, содержащееся в льняном семени, обволакивает слизистую оболочку пищеварительного тракта, особенно желудка.

Льняное семя – это еще источник лигнана – природного антиоксиданта, фитоэстрогена, а также мощного противоопухолевого средства. Доказана его эффективность в отношении профилактики рака груди, предстательной железы, кишечника и др.

6. Квашеная капуста

Квашеная капуста гораздо полезнее для желудка и кишечника, чем свежая. Она сохраняет в себе все питательные компоненты, витамины, минералы, клетчатку. Кроме того, это еще источник лактобактерий, а молочная кислота, образующаяся в процессе квашения, помогает поддерживать микробиом. Микробное равновесие – это залог здоровья, профилактика развития болезнетворных бактерий.

7. Шпинат

Шпинат обеспечивает организм необходимыми питательными веществами: аминокислотами, витаминами, минералами и др. В шпинате содержится большое количество клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, предотвращает запоры. Доказана польза шпината в профилактике болезней желудочно-кишечного тракта.

Яна КОТТ