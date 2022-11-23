Победителей-робототехников встретили в аэропорту Шымкента

Чемпионов, вернувшихся с победой, встретили из аэропорту Шымкента. Шымкентские школьники вернулись из Германии.

Четверо победителей всемирной олимпиады по робототехнике удивили мир своими роботами. С почестями ребят встретили в аэропорту мегаполиса. Аплодисментами сыпали родители, учителя и одноклассники.

На Всемирной олимпиаде по робототехнике в немецком Дортмунде двое ребят заняли второе место. Флаг Казахстана в Германии подняли учащиеся школы №26 и IT-лицея №9 Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш.

«Мы делаем роботов. Они должны выполнять наши указания. Мы впервые в истории Казахстана завоевали серебряную медаль на таких крупных соревнованиях», — говорит Имангали Мынжасар победитель Всемирной олимпиады по робототехнике.

Мастера робототехники принесли еще одну награду. Двое других школьников, которые защищали честь страны в Германии, оказались в десятке лучших.

«В олимпиаде приняли участие более 70 госучреждений. Из них составили больше 15 тысяч команд. Мы представляли Казахстан, защищали честь нашей стран. Роботы это будущее, они уже сейчас решают многие проблемы в жизни людей. Именно поэтому нужно развивать эту сферу», — говорит Амина Каныбек.

Школьники, которые стали мастерами создания роботов, занимаются во дворце школьников. В кружке робототехники, созданном в 2017 году, сейчас регулярно обучаются 60 детей. Учителя говорят, теперь кружок расширят, а количество учащихся удвоят.

«Отрадно, что ребята из Шымкента выиграли соревнования в Германии. И очень радует, что кружок робототехники, программы IT в целом, где изучают нано-технологии, компьютеры, помог взять ребятам эту награду», — говорит Бакытжан Мустафаев, руководитель «Дворца школьников».

Уроки робототехники — популярное времяпровождение у школьников Шымкенте. В учебных заведениях уже открыты 127 кабинетов робототехники. 84,1% образовательных учреждений мегаполиса обеспечены такими кабинетами.