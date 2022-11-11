Трендовая верхняя одежда в магазине «Мир меха» в Шымкенте

В ТРЦ Аль-Фараби открылась меховая ярмарка МИР МЕХА, на которой представлены более тысячи моделей: натуральные изделия из меха овчины, мутона, астрагана, каракуля и норки.

Современные яркие модели шуб, дубленок, пальто и курток уже привлекли первых покупателей.

На ярмарке каждый покупатель может найти то, что ему придется по вкусу. К каждой шубе прикреплена специальная маркировка, по которой клиент сможет проверить её подлинность.

Все гости ярмарки смогут сэкономить до 50 процентов при покупке, а еще получить пальто или куртку в подарок, сертификат и приятные бонусы.

Меховые изделия можно взять в рассрочку от Народного Банка или банка Хоум Кредит на 12 месяцев

Премиум качество, дизайнерские коллекции, низкие цены , подарки и сертификаты ждут своих покупателей.