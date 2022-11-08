В Шымкенте карты Толем заменят на браслеты с технологией NFC

В компании «Толем», которая занимается обслуживанием электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, информирует жителей о том, чтобы пользователи забрали свои карты.

Как сообщили в компании, уже во фронт офисе платежной системы находятся 20 650 карточек жителей города, (7 800 школьных карт заказанных до марта месяца этого года, с марта по сентябрь 9 450 школьных карт, 3 400 студенческих карт). Карты готовы и ждут своих владельцев в пункте выдачи карт.

«Мы просим жителей, которые оформили карты оплаты, забрать с пунктов выдачи. Наши специалисты на местах все пояснят и ответят на все вопросы«,- говорит Сейдулла Кенесбай, директор компании «Толем».

В компании провели анализ текущей ситуации и пришли к решению. Уже с 2023 года будут выпускать браслеты с технологией NFC. Функционально эти браслеты не будут ничем отличаться от карточек.

«Они, так же как и пластиковые карты, будут иметь номер, их баланс можно будет пополнять всеми доступными способами, их можно будет привязывать в мобильном приложении Толем, оплачивать поездки в автобусе, а школьники с 1 по 4 классы смогут регистрировать этими браслетами бесплатное горячее питание«, — пояснил Сейдулла Кенесбай, директор компании «Толем».

Персональную карту можно заказать онлайн только через мобильное приложение Толем. Когда карта будет готова, на приложение приходит push-уведомление.