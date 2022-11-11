В Шымкенте задержали пенсионерку, обогатившуюся на мошенничестве с квартирой

В Шымкенте квартиры по госпрограмме стали «кормушкой» для мошенников.

В южном мегаполисе 63-летняя пенсионерка обогатилась на миллионы, пообещав женщине квартиру по государственной программе. За свои услуги она получила 5 млн 650 тысяч тенге.

После сделки женщина, оплатившая все сполна, ожидала квартиру, но не дождалась. В итоге пенсионерка не предоставила жилье и деньги не вернула. За помощью жертва обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали на территории города. Ею оказалась 63-летняя пенсионерка, уже судимая ранее.

В настоящее время проводятся следственные действия. Наказание определит суд.