Аким Шымкента детям сиротам передал подарки от Президента

В Шымкенте новогодний праздник устроили для детей сирот. Главными гостями праздника стали Дедушка Мороз, Снегурочка и аким Шымкента.

Мурат Айтенов передал детям поздравление от президента Казахстана, и каждому вручил подарки. Задачу Главы государства — передать подарки и поздравить детей с Новым годом — выполняет аким Шымкента. Мурат Айтенов приехал в детский дом для малышей до трех лет. Дети остались без родителей по разным причинам. Всего в центре 33 малыша.

Чтобы детям жилось комфортнее, аким даёт поручение провести в следующем году капитальный ремонт здания. Дети подготовили стихи и концертные номера. Они обещают хорошо учиться и слушать старших, аким передает слова Президента, и дарит долгожданные подарки.

В другом детском доме Шымкента живут дети постарше. Ветхое здание отремонтировано и вот первый праздник! Среди подарков от Президента не только сладости, но и стиральная машина, и телевизор.

«Дети — это будущее страны, да, хочется чтобы не было детских домов, чтобы дети жили в семьях. Наша задача сделать всё, чтобы дети понимали, что они не одни. В год детей сделано многое, добрые начинания продолжатся. Желаю всем здоровья и счастья», — говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента

Аким Шымкента поручил подчиненным контролировать центры для детей, и отметил, что проведывать