Когда водитель не согласен: Можно ли оспорить полицейский протокол

Конфликты между водителями и сотрудниками дорожно-патрульной полиции в Шымкенте стали чаще доходить до суда.

Автомобилисты категорически не согласны с предъявленными им обвинениями. С начала года в специализированный межрайонный суд об административных правонарушениях поступило свыше 11 тысяч дел.

Ничто не мешает обжаловать действия полицейского в суде, даже если под протоколом написано слово «согласен». Свои действия можно обосновать стрессом или давлением со стороны инспектора, напоминают судьи. Но можно избежать разбирательств, если знать: как правильно составить протокол на нарушителей правил дорожного движения, где и что подписывать, и какую главную ошибку совершают большинство правоохранителей и водителей.

«Например, когда останавливаешь водителя и объясняешь ему его права, нарушители начинают требовать адвоката. Но, адвокатов в сутки всего 2-3, что делать в такой ситуации?»,- задается вопросом правоохранитель.

«Людей, которые требуют адвоката, может быть несколько. Но вы всегда обязаны предоставить адвоката, в независимости от ситуации. Если требует, то нужно предоставить адвоката»,- говорит Байдибек Дуйсенбеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г.Шымкента.

Повышением грамотности сотрудников полиции в административно правовой системе занимаются судьи и прокуроры Шымкента. С начала года поступило 140 жалоб на действия правоохранителей. Это и нарушение языка судопроизводства, ненадлежащее оформление протокола и несвоевременное разъяснение прав и обязанностей правонарушителям. Все жалобы суд направляет в департамент полиции Шымкента.

Назира Аманкулова, судья г.Шымкента:

«Чтобы не ущемлять права правонарушителя, все таки позволить ему обеспечить адвоката. Так как у нас есть лица, которые малограмотные, не знают нормы административного законодательства и прибегают к адвокатам только тогда, когда производство находится в суде. Кроме того, хотелось бы отметить, что при рассмотрении материалов, часто допускается инспекторами нарушения — фабула обстоятельства дела не соответствует».

Сотрудники специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям, представители прокуратуры и руководитель местной полицейской службы отметили важность подобных разъяснений. А чтобы рассмотрение административных дел стало оперативнее, необходим электронный формат.