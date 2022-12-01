Легковушка слетела на разделительную полосу и въехала в дерево

В Шымкенте водитель легковушки съехал с дорожного покрытия и врезался в дерево, передает корреспондент OTYRAR.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле индустриальной зоны сегодня утром, 1-го декабря.

Водитель за рулем Лексуса не справился с управлением и врезался в зеленые насаждения, разделяющие две полосы движения. Часть дерева даже отлетела на дорогу. К счастью, никто не пострадал.

Похожий случай в Шымкенте произошел неделей ранее. Тогда 18-летний парень, не справившись с управлением, въехал в большое дерево и скончался на месте.