Мужчина обокрал экс-работодателя на миллионы в Туркестанской области

Необычная и продуманная до мелочей кража состоялась в Туркестанской области. Бывший работник проник на склад напитков и обчистил кассу на 6 млн тенге. Злоумышленнику вынесли приговор.

В августе 2022 года мужчина на правах бывшего работника проник в здание склада. Нужного момента злоумышленнику пришлось ждать целых 5 часов. В 21:30 убедившись, что рабочие разошлись по домам, преступник через окно проник в комнату с кассой и похитил 6 млн тенге.

После инцидента, руководство компании обратилось за помощью к полицейским. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершил бывший сотрудник. В качестве вещественного доказательства у него изъяли 1,5 миллиона тенге, остальную сумму он успел потратить на собственные нужды.

Дело было направлено в суд. Молодого человека признали виновным по статье «Кража». Его приговорили к 3,3 годам ограничения свободы.

Подготовила Тина Кудайберген