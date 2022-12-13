Новые школы и современные ФАП возведут в Ордабасинском районе

Дархан Сатыбалды пообещал к 2025 году оснастить все населенные пункты современными фельдшерско-акушерскими пунктами и рассказал о строительстве и модернизации школ.

На итоговой встрече с главой Туркестанской области, жители Ордабасинского района подняли назревшие проблемы, которые волнуют всех сельчан.

Пришло время реализовать концепцию государства, которое прислушивается к народу, говорят карабастауцы.

«Нам нужен медпункт. Сколько мы говорим, никто не слушает. Сам президент сказал, чтобы местная власть прислушивалась к нуждам народа. Хотя бы постройте нам фельдшерско-акушерский пункт. Чтобы получить медицинскую помощь, мы вынуждены ездить в районный центр», -говорит Руслан Кудияров, житель Ордабасинского района:

Глава государства неоднократно подчёркивал: в каждом селе должно быть открыто небольшое медицинское учреждение. По словам главы региона, в Туркестанской области ведется соответствующая работа. Планируется строительство пяти школ и столько же фельдшерско-акушерских пунктов, в Кызылжаре, Культогане, Тореарыке, Ықылас Темире и селе Дербес.

«В каждом селе будет свой ФАП. До 2025-го года все населенные пункты будут 100% обеспечены медицинскими учреждениями», — пообещал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В рамках национальной программы «Жайлы мектеп» будут построены школы и в отдаленных сёлах, капитальным ремонтом охватят и старые здания.

«В Ордабаиснком районе строятся пять школ. Из них три школы в эксплуатацию сдадут до конца этого года, остальные объекты — преходящие. Две школы в Шубарсу. В Тамерлановке построят школу на 1200 мест, в селе Шыганак — на 900, в селе Акбулак возведут школу на 300 мест. А в селе Кажымукан будет проведен ремонт школы имени Мунайтпасова», — говорит Дархан Сатыбалды.

На встрече подняли вопрос завершения строительства мемориального комплекса имени Кажымукана Мунайтпасова. По словам жителей, объект, строительство которого началось в прошлом году, не достроили.

А это — крик души жителя села Ыкылас темир. Земельный спор находится на рассмотрении в суде, а с сегодняшнего дня и личном контроле главы региона.