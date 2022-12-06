О плюсах и минусах работы рассказали сотрудники прокуратуры

День прокуратуры отмечают 6 декабря сотрудники надзорного органа. В этот день в 1991 году было принято постановление об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР.

В Шымкенте этот праздник отметили с размахом. Прокурор Шымкента Габит Муканов наградил отличившихся, а сотрудники показали свои таланты.

Они не только расследуют дела и защищают права людей, они по-своему талантливы. Сотрудники одного из управления прокуратуры Шымкента представили творческие номера, там не только песни, но и история — когда начинали внедрять законы и порядок во благо общества.

Главный прокурор Шымкента Габит Муканов призывает своих коллег и сотрудников следовать букве закона. Быть верным своему делу. Лучших сотрудников в профессиональный праздник наградили медалями и благодарственными письмами.

«Поздравляю всех с праздником, желаю вам всего наилучшего и всех благ. Удачи вам в работе», — говорит Габит Муканов, прокурор г. Шымкента.

Достучаться до прокуроров стало еще легче. Почти год в прямом эфире на телеканале Отырар в программе «Народ и власть», каждую пятницу представители надзорного органа отвечают на вопросы телезрителей. Вопросы никто не фильтрует, звонки поступают сразу в эфир.

«Каждую пятницу прокуроры приходят на наш эфир, во время трансляции бывает разное. Люди жалуются на полицию или акимат, или жалуются на тех же прокуроров, на месте наши спикеры стараются отработать все. Берут данные и после эфира зрители нам пишут и благодарят, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. При этом, сами прокуроры которые приходят на эфиры, присылают свои отчеты и докладываются о проделанной работе. Касается это каждого спикера, который приходит к нам на эфир. Бывает что критикуют и ругают зрители, но уже почти спустя год, вопросов становится все меньше, так как ведется разъяснительная беседа«,- пояснили редакторы программы «Народ и власть».

В день прокуратуры пригласили и тех, кто внес большой вклад в работу надзорного органа. Генерал на почетном отдыхе, бывший прокурор ЮКО Ибрагим Иманов приглашен на праздник, экс-прокурор говорит, общается практически с многими прокурорами, молодежь всегда советуется.

«Я вижу сегодня много молодежи. Люди умные и смелые. Мне очень приятно что нас сменяет активное поколение. Удачи им«, — сказал Ибрагим Иманов, ветеран прокуратуры.

Среди плюсов работы прокурором можно назвать высокий профессиональный статус, карьерные перспективы. Однако минусы этой должности могут для кого-то и перевесить плюсы: много работы с документами, груз ответственности, профессиональные риски – вплоть до угрозы жизни и здоровью.

Должность требует безупречной биографии и незапятнанной репутации, отсутствия судимостей у кандидата и родственников. Прокуратура Казахстана прошла длительный период становления и развития. Во все времена служить в органах прокуратуры считалось почетным.