Родители особенных детей просят выплатить им пособия по уходу

В Шымкенте недовольны родители особенных детей. Они жалуются, что недополучают положенные пособия.

Мол, в других регионах страны средства, выделенные детям-инвалидам, полностью отдают их родителям. Возмущенные мамы смогли достучаться до руководителя департамента труда и социальной защиты.

Выдайте положенное пособие. В Шымкенте родители, воспитывающие особенных детей, собрались перед департаментом труда и социальной защиты. Они жалуются, что сейчас им перечисляются только средства, положенные детям по инвалидности. А вот деньги по уходу за детьми департамент не выдает.

«Говорят что это по закону. Но почему этот закон действует только в Шымкенте, а не в Алматы или Кызылорде? Там дети все получают», — говорит Айсулу Байгараева, жительница г.Шымкента.

Родители говорят, у них каждая копейка на счету. А пособие помогло бы семьям держаться на плаву и даже откладывать деньги, чтобы отправить своих детей лечиться за границу.

«Мы пришли, написали заявление. Нам сказали, мы вам поможем. Но ничего не изменилось. А сейчас нам представители ВТЭК говорят, что им все равно, мол делайте что хотите», — говорит Айгерим Имашева, жительница г.Шымкента.

Родители дошли до кабинета руководителя департамента труда и социальной защиты. Чиновник заявил, что не несет ответственность за то, что происходит в других регионах страны. А после, заверил, что передал жалобы родителей в ответственный комитет.

«Мы работаем в рамках закона, но проблема не в этом. Закон может поменяться, я это говорил родителям. И я предлагаю выход из этой ситуации, родителям нужно обратиться к депутатам. С их инициативы нужно внести поправки в закон, они в интернате не находятся все время, а находятся 5-6 часов, а после под опекой родителей и опекунов», — говорит Бактияр Онербаев, руководитель департамента министерства труда и социальной защиты населения по Шымкенту.

Родители готовы оспаривать свои права и намерены обратиться в министерство труда и социальной защиты населения.