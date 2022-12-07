Токаев наградил Айтенова за создание комфортной бизнес-среды

В столице на торжественной премии «Алтын сапа» и «Парыз» Шымкент был признан как лучший регион по легкости ведению бизнеса, передает OTYRAR.

Сегодня в Астане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз». Здесь подвели итоги года и отметили лучшие инновационные и индустриальные проекты. Кроме того, Шымкент объявили победителем в рейтинге городов по легкости ведению бизнеса.

«Город показал высокие результаты по темпам роста внешних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора». С такими словами Мурата Айтенова позвали на сцену и вручили одну из самых престижных премий — Лучшая бизнес среда «Хан тәңірі».

Всего на торжественную церемонию прибыли 500 человек, в числе которых Администрация Президента РК, члены Правительства, руководители государственных органов, депутаты, представители национальной палаты предпринимателей «Атамекен», социальные партнеры, лауреаты всех премий, победители прошлых лет, участники конкурсов.

Напомним, летом на заседании правитель­ства министр национальной эконом­ики Алибек Куантыров сообщил, что Шымкент стал лидером по привлечению инвестиций.

«Темпы роста инвестиций в ос­новной капитал соста­вили 2,5%. Инвестиции выросли на 71,7% в образовании, на 55,­1% — в государственн­ом управлении и соци­альном обеспечении, на 35,9% — в науке и технической деятель­ности, на 27,8% — в здравоохранении, на 20,4% — в операциях с недвижимостью, на 13,9% — в торговле, на 10,7% — с строите­льстве. Было отмечен­о, что самый высокий показатель среди ре­гионов наблюдается в Шымкенте и Алматы, а также Акмолинской области», — подытожил министр национальной экономики Алибек Куантыров.