Тройняшки появились на свет в Шымкенте

Асылбек, Мадина и Амина родились в перинатальном центре в микрорайоне Нурсат. Младенцы появились на свет на 32 неделе беременности путем кесарева сечения.

Сейчас состояние малышей и 38-летней мамы врачи оценивают, как удовлетворительное.

С момента начала родов неонатологи обхаживали младенцев 25 дней. Вес тройняшек составил 1480гр, 1380гр, 1175гр. Как только новорожденные стали лучше себя чувствовать, их в праздничной обстановке проводили домой.

К слову, это второе тройное пополнение в южном мегаполисе. Первая тройня тоже была разнополая — двум девочкам Аяле, Софие и их братику Айсултану исполнилось уже 7 месяцев.