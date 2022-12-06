В Шымкенте похищенные за строительство дороги миллионы вернули государству. Возврат средств обеспечили прокуроры.

Было установлено, что 747 млн тенге фирма получила без выполнения работ, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24. По факту же должна была продолжить строительство проспекта Кунаева. Заказчиком проекта выступало городское управление пассажирского транспорта и автодорог. Согласно сайту госзакупок, компания выиграла тендер на 10 млрд в тенге ещё в 2018 году. После этого дважды получала транши из бюджета. Но уже в этом году ТОО стало фигурантом уголовного дела. И, несмотря на возвращение средств государству, досудебное расследование по данному факту продолжается.

«Совместно со следователем разрабатывался подробный план действий, каким образом эти деньги вернуть государству. В результате был снят арест, наложенный в рамках дела, на счета предприятия. Для возврата этих средств в бюджет, то есть они были возвращены в бюджет, вся сумма 747 миллионов тенге», — говорит Улан Орманов, старший помощник прокурора г.Шымкента.