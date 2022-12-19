В Туркестанской области в разгар зимы собирают лимоны. Экзотические растения сейчас там выращивают аграрии сразу в нескольких районах, передает OTYRAR на Хабар24.

Лимоны растут в теплицах, где температура даже в морозы держится плюсовая. И урожай радует. За окном снег и резко снизилась температура — самое время собирать урожай лимонов.

В этой теплице экзотика на каждом шагу. Выращивает её Манатали Тансыкбаев. Впервые лимоны он посадил 10 лет назад, привёз саженцы из соседней страны. Его предупреждали, чтобы сразу урожая не ждал. Но зато потом он будет исчисляться тоннами. Так и получилось, рассказывает аграрий.

«Год или два надо ждать, лимон цветёт. На третий год уже 15-20 килограммов собирал, на 4 год — 40, затем 60 килограммов. Каждый год больше. Сейчас у меня 640 деревьев, и собираю 64 тонны лимонов. Это хороший урожай», — говорит Манатали Тансыкбаев, предприниматель.

Сбор урожая сейчас в самом разгаре. Эти лимоны будут продавать на местных рынках и в магазинах. Аграрий признается, создавать для деревьев совсем тепличные условия не надо. Даже в морозные дни достаточно всего двух градусов тепла. Чтобы год выдался урожайным, теплица постоянно под присмотром агрономов. Надо вовремя подрезать деревья и рыхлить почву.

«Как сажать, как работать, как подрезать. Кому интересно, показываем и рассказываем это. Я и сам присматриваюсь к другим теплицам. В этом году у нас в стране рекордный урожай. Аграрии из Узбекистана удивлены, увидев его. Добились урожайности с одного дерева до 200 килограммов. Мы развиваем тепличное хозяйство», — говорит Далмурат Баймуратов, агроном.

Теплица Манатали Тансыкбаева тоже будет расширяться. Мужчина задумал выращивать другие цитрусовые и готов делиться опытом. Единственное, что огорчает агрария: производители лимонов не получают субсидий. Он уверен, если была бы поддержка, то желающих зарабатывать на лимонах стало больше. Ведь сейчас Туркестанская область — лидер по количеству теплиц в стране. В этом году их площадь увеличилась до 1625 гектаров.