Выезд на встречку засняли на видео в Шымкенте

Водитель Тойоты в Шымкенте выехал на «встречку», чтобы подъехать ближе к светофору.

Нарушение не осталось незамеченным, лихача сняли на видео очевидцы и распространили запись в социальных сетях. Видео быстро попало в поле зрения полицейских, и горе-водителя привлекли к ответственности.

В отношении водителя был составлен протокол, ему выписали штраф в размере 48 тысяч тенге. Стоит отметить, что в некоторых же случаях выезд на встречку грозит лишением водительских прав.

К слову, полицейские южного мегаполиса призывают автовладельцев осознаннее относиться к езде за рулем. Ведь именно выезд на встречную полосу становится частой причиной аварий, а злостные нарушители ПДД подвергают риску и себя, и жизнь окружающих.