1140 человек очищают дороги от снега в Шымкенте

Шымкент накрыло сугробами. Вот уже вторые сутки снег идет без остановки. Коммунальные службы работают на полную мощность.

Городские службы работают круглосуточно. В акимате рассказали как коммунальщики очищают дороги для благополучия граждан.

В целом, на уборку снега на улицах города выделено 287 единиц техники. Еще 1140 человек очищают дороги вручную.

Только на очищение Енбекшинского района выделили 24 единицы техники, дороги очищают 253 человека.

На территории Аль-Фарабийского района работают 42 единицы спецтехники и 185 человек.

Что касается района Туран, там дороги очищают 20 единиц техники и 278 коммунальщиков.

В акимате говорят, коммунальщики в эти дни работают в авральном режиме. Усложняет работу и то, что снег все еще не остановился и как только дороги очищают, снегом заново все заметает.