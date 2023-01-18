Бродячие собаки, зловоние, газ: На что жалуются шымкентцы акиму

Аким Шымкента встретился с жителями микрорайонов Жулдыз и Карабастау. Руководители управлений рассказали о работе на 2023 год, а глава мегаполиса ответил на проблемные вопросы.

Решить вопрос с бродячими собаками, просят власти жители частного сектора. Как вариант, шымкентцы предлагают увеличить финансирование приютов для животных. Злободневным в Енбекшинском районе остаётся и вопрос экологии. Люди жалуются на неприятный запах и смог.

На встрече с акимом Шымкента, жители просят избавить их от частных газовых компаний, которые устанавливают завышенные цены, не отвечая при этом за качество подаваемого топлива.

«Если бы не запустили АГРС 3, с газом сейчас были бы большие проблемы. Работа по газификации города продолжается. Уважаемые жители, газовую инфраструктуру приводим в порядок. В 2024 году ситуация выровнится, большая часть работ завершена», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Встреча проходит в формате «открытого микрофона»: все желающие могут задать вопросы. Аксакал с опаской ждёт, когда снег начнёт таять. Он и его соседи каждую весну сталкиваются с проблемой подтопления участков талыми водами.

Диалог акима с жителями Енбекшинского района продлился более 2 часов. Люди старались задать как можно больше вопросов: по строительству социальных объектов и инженерных сетей, дорог и тротуаров, качественной питьевой воды.

Аким пообещал во всём разобраться и обеспечить людей коммунальными благами. Мурат Айтенов продолжит встречи в таком формате и в других районах Шымкента.

К слову, сегодня, 18 января, с 9 утра до 18:00 каждый желающий может встретиться с акимом и лично задать свои вопросы. Прием граждан состоится в центре КОРМЕ.