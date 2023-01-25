Как снизить преступность на селе?

Шквал критики обрушивается на работу идеологов регулярно, главная претензия в том, что средства выделенные не идеологическое воспитание населения используют неправильно.

Главный прокурор Толебийского района раскритиковал работу чиновников. По его словам, работа в идеологическом плане, выполняется плохо, преступность растет.

Бытовое насилие, скотокрадство и мошенничество — самые распространенные виды преступлений в сёлах. По данным прокуратуры Толебийского района, люди продолжают доверять деньги мошенникам из интернета. Все потому, что идеологическая работа не ведется, уверены в надзорном органе.

«По данным проведённого анализа, наблюдается рост преступности. Так на два процента увеличилось число бытового насилия и суицидов. Разбойных нападений, наоборот, стало меньше. Чего не скажешь о мошенниках, которые активизировались, пользуясь малой информированностью сельчан. Нужно работу усилить и активизироваться. В частности, районным акиматам«, — говорит Оразали Абдраманов, прокурор Толебийского района.

В свою очередь глава Толебийского района отметил, что к вопросу теперь подойдут детально. Работу среди населения будут проводить регулярно и учтут все замечания. Необходимо на системной основе информировать жителей о разных способах мошенничества и выработать коллективный иммунитет.