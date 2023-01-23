Катастрофический дефицит угля губит тепличные хозяйства Туркестанской области

Отчаянные владельцы тепличных хозяйств региона выступили с обращением к президенту страны.

Владельцы тепличных хозяйств в Туркестанской области заявляют о катастрофическом дефиците угля. Фермеры говорят, их урожай замерзает, все потому что отапливать теплицы нечем, передает корреспондент OTYRAR.

«Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, мы владельцы тепличных хозяйств просим у вас помощи. Мы не знаем что делать. Мы посадили урожай, заняли деньги в долг, взяли кредиты. Но сейчас наш урожай замерзает, нам нужен уголь, а его нет. Помогите нам!», — говорят тепличники.

Свои 3 гектара теплиц Нуржан Умаров засеял рассадой. Зеленым насаждениям для роста нужно тепло, но угля не хватает. Пришлось покупать твердое топливо в соседнем регионе втридорога.

«У нас больше не было вариантов, мы купили в Таразе, 40 тонн угля, на дорогу только ушло 350 тысяч тенге, плюс мы взяли по 25 тысяч тенге, это все выходит на готовый продукт, потом у нас будет однозначно эти продукты дороже», — говорит Нуржан Умаров, директор тепличного хозяйства.

Дефицит угля в Туркестанской области, по информации управления сельского хозяйства, составляет порядка 140 тысяч тонн. Аким области поручил провести работу с поставщиками и продавцами угля, для того чтобы обеспечить фермеров бесперебойными поставками твердого топлива. Выговор получил первый заместитель акима региона.

«В воскресенье мы провели совещание по видеосвязи с ответственным министерством, «Қазақстан темір жолы» и лицами, причастными к перевозке угля. Владельцы теплиц испытывают трудности из-за того, что управления, акимы районов и городов выполняют свою работу слабо. Поручаю провести соответствующие переговоры с компанией «Қазақстан темір жолы» по обеспечению углем. Мы со своей стороны договорились, есть уголь, договорились выделить вагоны. Правильно организуйте работу», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Держат руку на пульсе и в министерстве сельского хозяйства. Там говорят, вопрос недообеспеченности углем уже поднимали. Теперь приходится решать проблему по факту.

«Обеспечить углем тепличные хозяйства для этого, возможно, дать ассоциации тепличных хозяйств статус оптового поставщика угля, чтобы они сами себе уголь по низкой цене, без вот этих накруток рыночных привозили», — говорит Ербол Каракушеев министр сельского хозяйства РК.

Тем, кто уже потерял урожай, должны будут помочь в акиматах, правда как именно еще решают. Рассматривают в правительстве и вопрос увеличения размеров субсидирования тепличных хозяйств.