Мужской труп нашли возле оживленной трассы

Тело мужчины 1984 года рождения нашли в Шымкенте.

О жуткой находке полицейским по каналу «102» сообщили 27 января около 11 часов утра. Местные жители сообщили, что возле алматинской трассы рядом с рынком Жибек жолы на месте старого скотного рынка обнаружили труп мужчины. Тело лежало в овраге рядом с оживленной трассой. По предварительной информации, он умер ночью, его тело было сильно обморожено.

На место происшествия приехали правоохранители и криминалисты. По предварительным данным, на теле не было следов насилия, точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.