Парень с девушкой скончались на квартире в Шымкенте

Тела двух человек были найдены на квартире в микрорайоне Север южного мегаполиса, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в пресс-службе газоснабжающей компании ШПФ АО «КазтрансгазАймак».

Погибшие: парень 2001 и девушка 2002 годов рождения. По предварительной версии, смерть наступила от отравления угарным газом.

«Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила нарушение технических условий монтажа газовых приборов: газовая плита и проточный водонагреватель самовольно вынесены и установлены на лоджии. При этом соединительная труба (гофра) над проточным водонагревателем неплотно присоединена к патрубку проточного водонагревателя (2см) и выведена через стену на улицу на уровень стены, конец сплющен. Вне помещения дымоход отсутствует. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя», – сообщили подробности ШПФ АО «КазтрансгазАймак.