Свёртки с марихуаной изъяли полицейские у жителей Туркестанской области

Во время оперативно-профилактических мероприятий на улице в Шардаре полицейские задержали двух мужчин с поличным.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц г. Шардара сотрудники полиции остановили местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. При обыске они обнаружили свёрток с содержимым растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, наркотическим средством оказалась «марихуаны» около 1 грамма.

Кроме того, полицейские Шардаринского района установили ещё одного подозреваемого, у которого также изъяли наркотики. Во время отработок стражи порядка остановили на улице жителя г. Шардара, у которого также обнаружили при себе бумажный свёрток с содержимым, похожим на марихуану. Согласно экспертизе, наркотиком также оказалась марихуаной, общим весом около 3 грамм.

Данные факты зарегистрированы по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.