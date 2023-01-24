В гороно подтвердили задержание коллеги, подозреваемой в коррупции

800 тысяч тенге за положительную оценку садиков. Главного специалиста городского отдела образования подозревают в получении взяток на системной основе.

По данным прокуратуры, задержанная вымогала деньги у руководителей дошкольных учреждений за положительное решение, по результатам проверок в 2022-ом году.

Подозреваемая заключена под домашний арест, свою вину она полностью признала.

Пресс-служба прокуратуры г.Шымкента:

«Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование по статье 366 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По подозрению в совершении данного преступления задержана главный специалист отдела образования города «Ш.А.», которая на допросе полностью признала вину в совершении преступления. В данное время по делу проводится досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности подозреваемой вынесет суд».

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа — до 70- кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности. Факт задержания своей коллеги в управлении образования Шымкента подтвердили.

Рахат Аргынбай, пресс-секретарь управления образования г.Шымкента:

«Сообщаем вам, что сотрудник управления образования признан подозреваемым, сегодня соответствующее учреждение проводит досудебное расследование».

Кроме того, Антикор проверит расходование 200 миллиардов бюджетных тенге, выделенных в прошлом году Управлению образования. Проверка началась не спроста — специалисты ведомства чаще других попадают под уголовное преследование. Только за последние 5 лет возбуждено 44 коррупционных дела, к уголовной ответственности привлечены 16 должностных лиц, из них 9 человек из руководящего состава.