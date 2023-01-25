В Шымкенте водители игнорируют светофоры

Нетерпеливого водителя зафиксировал видеорегистратор одного из участников дорожного движения.

На кадрах: автомобилисты ждут «зеленый» для начала движения, однако «красный» не смущает водителя на Chevrolet Cobalt. Он объехал, остановившихся на светофоре машины, проехал на красный запрещающий сигнал светофора и с крайнего правого ряда повернул налево.

На нарушителя составлены два административных протокола, за проезд на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.