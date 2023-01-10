В шымкентском аэропорту в Стамбул улетел багаж без пассажиров

Внук Людмилы Бардиной — Тимур — должен был отправиться из Шымкента в Барселону, транзитом через Стамбул.

Пассажир заблаговременно прибыл в аэропорт, зарегистрировался и сдал багаж, а потом стал ждать объявления посадки. Однако за границу вылетел только багаж. По словам тех, кто остался в терминале аэропорта — а таких оказалась двое — информации о начале посадки на рейс не было.

Людмила Бардина, жительница г.Шымкента:

«В паспортном контроле сказали, это было в 16:55, борт закрыт, а самолет уже в воздухе. Как он может быть в воздухе? Если написано, что вылет по расписанию. Никакого объявления было, что заканчивается посадка или там еще что-то. Пассажир зарегистрирован, багаж сдан. Мы летим транзитом до Барселоны, багаж улетел вместе с самолетом. Он уже в воздухе. Время вылета 17:20, нам намного раньше сказали, что самолет уже в воздухе».

Сотрудники аэропорта прокомментировали случившееся, заверив, что двое пассажиров пришли в зону регистрации после закрытия борта.

«7 января 2023 года в 15:00 на рейс 225 по маршруту Шымкент — Стамбул-Барселона прошли регистрацию и сдали багажи, пассажиры Усенов Тимур и Куанышбек Мухамед. После регистрации пассажиры ждали свой рейс в терминале. После прохождения регистрации пассажиры не явились в зону досмотра. Во время посадки пассажиров выяснилось, что не хватает двух пассажиров. После этого несколько раз объявили посадку пассажиров на рейс через громкоговоритель и искали в терминале. Так как они не явились на рейс, в 17:09 закрыли борт. После закрытия вышеуказанные пассажиры объявились в зону регистрации. В этот момент уже было поздно снимать багаж и сняли только двух пассажиров. В 17:20 борт улетел по расписанию»,— сообщил Избасаров Берик, начальник ОПО и РП.

Подавать в суд женщина не планирует, говорит слишком долго и невыгодно. Пришлось приобретать новый билет за свой счёт.