Водители, будьте осторожны на дорогах

С ночи 3 января 2023 года на приоритетных участках области выпал обильный снег, наблюдается сильный порывистый ветер и нулевая видимость.

«В настоящее время, перевал Таскопирсай на автодороге Шолаккорган –Шаян, перевал Ашысай на дороге Шолаккорган – Кентау, автодорога Кошкар-ата- Жарыкбас — Бирлик Байдибекского района, автодороги Коксаек-Нысанбек Толебийского района, автодорога республиканского значения Шымкент-Алматы, участок Машат — граница Жамбылской области закрыты»,-сообщают в ДП Туркестанской области.

Стражи порядка призывают жителей Туркестанской области не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.

В случае выезда рекомендуют подготовить автотранспорт, выезжать с большим количеством горючего, а также взять с собой дополнительную верхнюю одежду и продукты.

Кроме того, полицейские призывают соблюдать правила дорожного движения, не превышать максимальную скорость и соблюдать меры предосторожности при маневрировании.