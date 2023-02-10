10 млн тенге задолжал своему ребенку злостный неплательщик алиментов в Шымкенте

Асия одна воспитывает двоих детей, живет на съемной квартире. С мужем развелась из-за его постоянных запоев.

Алименты бывший супруг не платит, встреч с детьми избегает. «Забывчивый» родитель задолжал свыше двух миллионов тенге.

«Бывший муж отказался содержать своих детей. Я пригрозила, что подам на него в суд. Он стал меня запугивать, мол мне и детям будет лучше, если у их отца не будет судимости.Содержать детей мне помогают мои родственники. Его родные не помогают. Сама я работаю на трех работах. Сейчас в общей сложности бывший супруг должен своим детям около двух миллионов тенге»,- говорит Асия (имя изменено).

Число злостных алиментщиков в Шымкенте растёт. Их долги доходят до десяти миллионов тенге. Если не действуют штрафы или аресты, наступает ответственность уголовная. Но в судах стараются до этого не доводить.

Даурен Сайханов председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Шымкента:

«В 2019-ом и 2020-ом годах мы НЕ рассматривали дела по злостным алиментщикам. В 2021 году рассмотрели 4 дела, в 22-ом году количество дел выросло до 17.

Заявителей стало намного больше. В большинстве случаев, когда мы выбираем наказание, даем злостным алиментщикам ограничение свободы. Если долги очень большие, то лишаем свободы на два года. У некоторых алиментщиков долг доходит до 10 миллиона тенге. Злостные алиментщики, как бы не старались уйти от ответственности, должны выплатить долг детям»

В суде также рассказали об ограничении и лишении родительских прав. Любые злоупотребления, будь то физические или сексуальные, являются основными причинами того, что родители теряют опеку над своими детьми.

Даурен Сайханов председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Шымкента:

«В большинстве случаев, мы стараемся не лишать родителей их родительских прав. Чаще всего даем время на исправление и просто права ограничиваем на 6 месяцев. Потому что бывают разные случаи. Если один из родителей реально исправится за полгода, перестанет например пить, употреблять наркотики, устроится на постоянную работу, будет уделять внимание своему ребенку, мы его не лишаем прав, на основании того, что он реально исправился. В прошлом году лишили прав 10 родителей, среди них есть и мужчины, и женщины»

По официальным данным, в Казахстане ежегодно около тысячи родителей лишаются родительских прав. Это не учитывая тех случаев насилия, которые остались вне поля зрения правовых органов. Огромное количество таких фактов, по данным общественников, укрываются из-за невнимательности и равнодушия окружающих.