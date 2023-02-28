Диагностика и способы борьбы с изжогой

В детстве изжога ставила нас в тупик, только когда следовало написать это слово на уроке русского языка: О или Е, думали мы. Прошли годы, и с изжогой мы, взрослые, встречаемся совсем в другом качестве – прямом, медицинском. Неприятная оказалась штука. На первый взгляд, безобидная, но как досаждает! К тому же, не всегда нужно доверять первому взгляду.

Немного специальных знаний

Что же такое изжога и почему она возникает? Изжога – это чувство жжения за грудиной, которое может сопровождаться воздушной, кислой или горькой отрыжкой. Периодически с легкой изжогой сталкивается каждый второй взрослый человек. Неприятные ощущения могут усиливаться после еды, при наклонах вперед или, например, когда вы решили прилечь после обеда.

Чаще всего изжога возникает из-за нарушения работы сфинктера (мышечного кольца), который отвечает за то, чтобы пища проходила из пищевода в желудок, и не поднималась обратно. Когда человек проглатывает порцию еды, мышцы пищеводного сфинктера расслабляются и пищевой комок попадает в желудок. Сразу после этого сфинктер снова плотно закрывается.

Это в норме.

Но если нижний пищеводный сфинктер дает сбой и неплотно перекрывает просвет, то кислое содержимое желудка может забрасываться наверх, вызывая раздражение слизистой оболочки пищевода, а иногда даже горла. В отличие от стенок желудка пищевод не защищен от воздействия агрессивных кислот и ферментов, поэтому такой заброс сопровождается его раздражением и воспалением.

Надо понять, что сама изжога не болезнь, а симптом, сопровождающий различные нарушения в работе органов пищеварения. Эпизодическая изжога, как правило, сигнализирует о переедании или употреблении продуктов, повышающих кислотность желудочного сока. В таком случае ситуацию легко исправить самостоятельно: даже незначительные изменения в рационе и образе жизни приведут к тому, что изжога будет возникать реже или впредь совсем не будет беспокоить.

Провоцировать изжогу способны лишний вес, беременность, активные физические нагрузки после еды. В этих случаях возникает повышенное давление на желудок и сфинктер пищевода.

Но если изжога возникает регулярно, появляется после употребления обычной пищи, в ночное время – это повод обратиться к врачу и пройти обследование органов ЖКТ.

Лучшие способы справиться с изжогой

Чувство жжения в пищеводе мы стараемся заглушить таблетками или стаканом воды с содой. А может, попробовать не гасить уже полыхающий огонь, а сделать так, чтобы он вовсе не разгорался. Для этого надо прислушаться к себе и проанализировать свои привычки.

Едим правильно

Если чувство жжения возникает после определенных продуктов, то придется ограничивать их в своем питании. Часто это может быть шоколад, сладости, высококалорийные и жареные продукты, спиртосодержащие напитки, кофе.

Сладости провоцируют газообразование и рези в животе, повышая внутрибрюшное давление и провоцируя появление изжоги.

Первое правило для тех, кто хочет избавиться от изжоги: не переедать, не перегружать желудок, есть маленькими порциями 4-5 раз в день. При этом очень важно есть неторопливо, усердно пережевывая поступающую в рот пищу, что будет способствовать равномерному выделению желудочного сока и оптимальному пищеварению.

Что пьем

Избавиться от внезапного приступа изжоги поможет чистая вода. Медики уверяют, что самая обычная питьевая вода нейтрализует негативное действие соляной кислоты не хуже содового раствора. Выпейте кружку простой воды, и уже через несколько минут вы почувствуете облегчение.

Часто рекомендуют выпить стакан молока, чтобы погасить изжогу. Способ действительно работает, потому что, во-первых, молоко механически смывает кислоту со стенок пищевода. А во-вторых, в его составе есть противовоспалительные компоненты и белки, которые помогают связывать кислоту в желудке. Но иногда после молока могут возникать и обратные эффекты – усиление изжоги. Поэтому такой рецепт подходит не всем. Кроме того, есть люди с непереносимостью лактозы, и подобный способ борьбы с изжогой грозит им другими неприятностями.

Не пытайтесь охладить внутренний жар прохладительными мятными напитками. Как это ни странно, но эффект будет обратным. Мята

расслабляюще действует на нижний сфинктер пищевода, в результате чего желудочный сок беспрепятственно забрасывается на слизистую поверхность пищевода, вызывая жжение.

Не ложитесь сразу после еды

Это еще одно непреложное правило. Когда вы принимаете горизонтальное положение, содержимое желудка может беспрепятственно подняться выше. По этой причине не стоит ложиться спать сразу после ужина. Между сном и последним приемом пищи должно пройти не менее трех часов. За это время еда успеет перевариться, а изжога вам будет не страшна.

Если вам досаждают ночные приступы, попробуйте спать на высокой подушке: если верхняя часть вашего тела будет слегка приподнята, то все съеденное останется там, где ему и положено быть.

Корректируем вес

Замечено, что люди с лишним весом гораздо чаще мучаются от изжоги. Медики считают, что причиной может быть замедленный обмен веществ и излишнее давление на желудок за счет внутреннего висцерального жира. В этом случае похудение – это не вопрос эстетики, а здоровья. Диету для снижения веса надо обязательно подбирать со специалистом. Никаких жестких самостоятельных голодовок, которые ничего, кроме вреда, организму не принесут. И, конечно, как можно больше двигательной активности.

А причем здесь стресс

На первый взгляд, стресс и изжога никак не связаны. Но это не так. Люди с заболеваниями желудка знают: стоит немного понервничать – и боль не заставит себя ждать. Психоэмоциональное напряжение провоцирует повышение чувствительности не только желудка, но и сфинктера и пищевода, которые начинают реагировать, казалось бы, даже на нормальную и здоровую пищу. Поэтому ищите свои способы снимать стресс и расслабляться. Обязательно уделяйте достаточно времени для сна, найдите занятие, которое приносит вам удовольствие, займитесь приятным для вас видом спорта.

Подойдет любая гимнастка, даже дыхательная. Вы можете попробовать подышать глубоко и плавно в течение некоторого времени, а можете выполнить упражнения из древнейшей индийской практики пранаямы. Для этого шумно со свистом выдохните воздух через рот – надо немного поджать губы. Теперь следует сделать вдох через нос, успев за это время посчитать до четырех. Задержать дыхание, мысленно выполнив счет до семи, потом с шумом выдохнуть через открытый рот, посчитав до восьми. Такое упражнение, выполняемое ежедневно, способствует укреплению нижнего сфинктера пищевода.

Яна Котт