Это весной в Шымкенте начнут строить «комфортные школы»

В Шымкенте построят 25 школ в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа».

В мегаполисе прошло заседание совета под председательством акима города по вопросам реализации программы. Она рассчитана на 3 года. В этом году планируют построить 12 школ, а уже в следующем 13. Сейчас в городе 4 трехсменные школы. Если строительные работы завершат вовремя, эту проблему решат.

Строительные работы начнутся весной, объекты образования планируют сдать в эксплуатацию к началу учебного года. По словам специалистов, школы оборудуют современной техникой, которая будет необходима учащимся во время уроков.

«Наша основная цель, снизить нагрузку на учебные заведения, разгрузить трехсменные школы, построить новые вместо аварийных. Дети должны учиться в безопасных условиях, это должно соблюдаться даже на пути в школу, улицы должны быть освещены, везде должны быть камеры видеонаблюдения. При этом школьники с 1-го по 4-ый классы должны учиться отдельно от старшеклассников, чтобы избежать большого скопления детей«, — говорит Маулен Айманбетов, председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

В рамках национального проекта в Шымкенте возведут 25 школ. А всего в Казахстане планируют построить 400 учебных завдений, на это выделят 2 трлн 600 миллиардов тенге. Сдать все в эксплуатацию планируют до 2025 года. Конкурс на строительство объявят 20 февраля. Специалисты отмечают, что внимательно будут следить за качеством строительства.

«Технический надзор, авторский надзор, генеральный подрядчик еженедельно будет публиковать отчеты в виде сканов в электронном виде в открытом доступе. Также на объектах будут камеры видеонаблюдения в режиме 2/7. За ходом строительства смогут наблюдать сотрудники местного акимата, ответственного управления, министерства и всех компетентных органов», — говорит Маулен Айманбетов, председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

Если строительство завершат вовремя, проблемы «трёхсменок» в новом учебном году не будет.