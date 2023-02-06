Казахстанские спасатели и медики вылетят в Турцию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь пострадавшим в Турции, передает OTYRAR.

Он отметил, что в скором времени в пострадавшие от разрушительного землетрясения регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.

«По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи Газиантепа произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Пока что сообщается как минимум j 514 погибших. В Турции — 284 жертвs, в Сирии -230 человек. Их количество может возрасти, многие здания рухнули, спасатели ищут выживших под завалами.