Медики призывают регулярно проходить диагностику на раковые заболевания

Медики бьют тревогу. По их словам, раковые заболевания стремительно молодеют, а пренебрежение регулярной диагностики может привести к печальным последствиям.

В онкологической поликлинике при Областной клинической больнице собрались десятки желающих пройти бесплатное обследование у онкоспециалистов. 37- летняя жительница Шымкента пришла на прием одной из первых.

«Я уже не первый раз прихожу на день открытых дверей. Врачи хорошо консультируют, очень внимательные. Спасибо, что в выходной уделяют нам время», — говорит женщина.

За консультацией к высококвалифицированным онкологам обратилась и 48-летняя Гузаль Исакова.

«Во-первых, я очень благодарна этой акции, всё очень доступно, чисто, аккуратно, вежливо. Прохожу полный осмотр у маммолога, хирурга, УЗИ, гинеколог в обязательном порядке», —делится жительница Шымкента.

Ранняя диагностика рака – залог успешного лечения, говорят врачи. Все желающие, в анонсированный заранее день приёма, могли бесплатно пройти обследования и получить консультацию у онкогинеколога, маммолога, онкохирурга, дерматоонколога, онкоуролога и онкопроктолога.

Ляззат Хашимова, заведующая отделением химиотерапии областной клинической больницы:

«Если есть показания, то проводим обследования: УЗИ, рентген, маммографию, по показаниям все».

В Туркестанской области на учете состоят около 9,5 тысяч онкобольных. В 2022-ом году первичный рак был выявлен у 1 876 пациентов. Побороть коварный диагноз, к сожалению, не смогли около 800 человек. Все они обратились к специалистам на поздней стадии.

Ляззат Хашимова, заведующая отделением химиотерапии областной клинической больницы:

«Пациенты приходят на 3-4 стадии. Долго терпят болевой синдром и когда уже не могут терпеть, тогда обращаются к нам. 1 и 2 стадия выявляются, в основном, по скринингу».

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний среди женщин. Злокачественная патология всё чаще встречается у девушек и даже представителей сильного пола. Ранняя диагностика и лечение позволяют полностью справиться с заболеванием.

Руслан Мырзахметов, онкомаммолог онкологической поликлиники Туркестанской области:

«Рак молочной железы — это очень коварное заболевание. Опасно тем, что у пациентов в молочных железах образуются новообразования. Бывает, что они достигают больших размеров, потом бывает распад, если не лечится, метастазируют в другие органы. У нас были пациенты 93 года рождения с раком молочной железы. Рак молодеет. Если женщина обнаружила образование или выделение из сосков, кожные изменения она должна сразу обратиться к маммологу».

Рак желудка входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний, может развиваться в любом отделе желудка и распространяться на другие органы, особенно пищевод, лёгкие и печень. Мужчины заболевают в четыре раза чаще, чем женщины, пик заболеваемости приходится на возраст от 50 до 65 лет.

Болат Баймуминов, онкохирург онкологической поликлиники Туркестанской области:

«Количество заболевших раком продолжает расти. Главная проблема — люди поздно обращаются к специалистам и тогда процесс лечения затрудняется. Людям следует обращать внимания на симптомы и недомогания. При раке желудка человек может ощущать чувство тяжести и распирания в верхней части живота. Еще часто у людей выявляют остеосаркому. Причиной могут служить осложнения травм или переломов. Для подтверждения диагноза мы применяем биопсию и трепанобиопсию, а еще назначаем пациенту ряд анализов».

За один день специалистам онкологической поликлиники Туркестанской области удалось выявить 3 пациентов с подозрением на рак, у 11-ти диагностировали предраковое состояние. Кроме того, специалисты еще раз напомнили о регулярном обследовании и методах профилактики.