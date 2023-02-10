Мирболат Курмашев и Адиль Кадырбеков погибли во время землетрясения в Турции

Поиски казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова закончились. Их тела нашли под завалами полностью разрушенного здания, передает OTYRAR.

Два казахстанца погибли после землетрясения в Турции. Их тела нашли в городе Антакья в провинции Хатай. Сообщается, что Адиль Кадырбеков скончался сразу после подземных толчков. О гибели Мирболата Курмашева МЧС РК сообщил сегодня, 10 февраля, 04:17 утра. Также мертвым был найден их турецкий коллега Кубилай Кескин. Шестиэтажное здание, в котором они находились, полностью разрушено. На их поиски с Казахстана прибыли родные и друзья, которые вместе со спасателями МЧС РК искали пропавших. Они жаловались также на нехватку спецтехники. Живой удалось спасти только Сабину Мамадьярову.

«В ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков. Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала«, — говорится в сообщении МЧС РК.