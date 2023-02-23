На 77 млн тенге обманул шымкентцев организатор финпирамиды

Подозреваемый заключал договоры с жителями южных регионов о предоставлении помощи жилья и машины. Люди должны были внести вступительный взнос 240 тысяч тенге.

В дальнейшем вкладчик обязался вносить ежемесячно 75 тысяч тенге, якобы для накопления первоначальной суммы. Но как это бывает в истории с мошенничеством, ни жилья, ни машины и конечно же вложенных денег люди не дождались.

Жертвами пирамиды стали 33 человека, общая сумма ущерба по официальным данным составила 77 млн тенге.

Суд приговорил организатора финансовой пирамиды виновным, теперь за легкие деньги мужчине придется отбывать наказание 6 лет и 8 месяцев.