Наводнение, эвакуация. Что происходит в Туркестанской области

Большая вода пришла в несколько городов и районов региона. Но режим ЧС пока не объявляли. Спасатели днем и ночью проводят работы по откачке воды.

В акимате заверили, сейчас подсчитывается ущерб от стихии и сельчанам помогут восстановить свои дома.

В ночь на второе февраля в регионе прошли проливные дожди и реки вышли из берегов. Из разных районов региона люди присылают видео: жители пытаются справиться с притоком воды.

В Байдибексом районе улица превратилась в реку, под водой оказались дворы сельчан.

«Вот смотрите сколько воды, мы даже рыбу здесь видели«, — говорят местные жители.

Посреди бурного потока оказались и автомобилисты. Течение сносит автомобиль с мужчинами на крыше и людей, которые пытаются прийти им на помощь. Спасатели рассказали, что людей удалось спасти.

По информации спасателей, подтопило города Кентау и Туркестан, Байдибекский, Сауранский и Ордабасинский районы. С поздней ночи продолжаются работы по откачке воды. В регионе прошло экстренное совещание под председательством главы области Дархана Сатыбалды. По словам специалистов, вода начала постепенно отступать, режим ЧС решили не объявлять. Людей из опасных зон продолжают эвакуировать.

«Жителей населенных пунктов, которые находятся вблизи опасных участков, нужно эвакуировать. Потому что мы же не знаем, что будет ночью. Думаю, они с собой питание возьмут, но нужно и этим их обеспечить. Есть один населенный пункт вблизи дамбы, она переполнена водой. Если дамба переполнится, есть риск, что населенный пункт затопит», — говорит Арман Жетписбай, заместитель акима Туркестанской области.

Из-за обильных осадков автодороги через Созакский и Байдибекский районы закрыты. В Арысском, Казыгуртском, Ордабасинском, Сайрамском, Толебийском, Созакском и Сауранском районах резко ухудшилась погода: идут дожди со снегом. Водителей просят воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости.