Не справился с управлением: Пьяного водителя занесло в здание полиции

В Тюлькубасском районном суде рассмотрено четыре дела об административных правонарушениях в отношении двух жителей соседней Жамбылской области.

Мужчина приехал в Тюлькубасский район погостить, находясь в состоянии «среднего» алкогольного опьянения, дал покататься на своем «LEXUS» другу, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортными средствами.

Изрядно подвыпивши, мужчина въехал во внутренний двор здания Тюлькубасского отделения полиции, а после чего еще воспрепятствовал законным требованиям сотрудников полиции.

«Гражданин «М» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 608 КоАП РК, за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, за что привлечен к 15 суткам административного ареста с лишением права управления транспортным средством на 7 лет. Так же, за воспрепятствование законным требованиям сотрудников полиции он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 667 КоАП РК, за что привлечен к 3 суткам административного ареста.Гражданин «А» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 608 КоАП РК, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, за что привлечен к 20 суткам административного ареста», — рассказали в районном суде.

Так же, за воспрепятствование законным требованиям сотрудников полиции он был признан виновным в совершении административного правонарушения, за что привлечен к 3 суткам административного ареста.