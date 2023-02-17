В каких сферах цветет коррупция рассказали специалисты

Работать на опережение решили в Антикоре и разработали карту коррупционных рисков. В ней обозначены: департамент полиции, горздрав, образование, сфера земельных отношений, жилья, соцобеспечения, госзакупок и строительства.

Инструментом оценки стали опросы жителей, бизнеса, анализ и следственная практика.

Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции г.Шымкента:

«Сейчас мы не работаем как раньше, не зацикливаемся на статистике. Раньше нашей главной целью было привлечь к уголовной ответственности должностных лиц. По сути, чем больше зарегистрированных преступлений, изобличённых, чем выше их ранг – тем лучше показатель. В итоге, на фоне благополучной статистики, реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно. Наших жителей абсолютно не волнуют показатели выявленных преступлений и задержанных лиц, если они не видят эффекта от этого, когда нет реальных улучшений. Поэтому превентивный блог сегодня наиболее важен для противодействия коррупции, оперативно-следственная практика нацелена на выявление и пресечение преступных схем. Как отметил Президент, «без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами»

По данным Антикора, коррупционные риски чаще происходят при трудоустройстве. Больше всего жалоб поступило на сотрудников управления образования.

Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции г.Шымкента:

«В образовании установлены коррупционные риски системных мониторингов в отношении свыше 500-от частных дошкольных учреждений. За три года должностные лица Управления образования провели свыше 1,5 тысыч мониторингов в деятельности частных детских садов. По оперативной линии нами изобличены три должностных лица, которые получали взятки от директоров частных детских садов за непроведение в отношении последних плановых и внеплановых мониторингов, уголовные дела находятся в производстве. Фигуранты полностью признали свою вину и сотрудничают со следствием»

В антирейтинге лидируют и сотрудники дорожной полиции. По данным Антикора, полицейские на постоянной основе давали взятку за покровительство во время работы. В прошлом году, борцы с коррупцией выявили больше 40 фактов взяточничества в департаменте полиции.

Олжас Тобашов, заместитель руководителя следственного управления антикоррупционной службы г.Шымкента:

«Больше всего коррупционных рисков в прошлом году мы выявили в департаменте полиции Шымкента. Взяточничеству чаще всего подвержены сотрудники дорожной полиции. В большинстве случаев, сотрудники дорожной полиции за покровительство во время работы на системной основе давали взятки своему руководству».

В Антикоре намерены поддержать и защитить бизнесменов. Совместно с палатой предпринимателей создана специальная мобильная группа. Внимание борцов с коррупцией нацелено и на частые жалобы шымкентцев: некачественное жилье, дороги, поборы при трудоустройстве и коммунальные нужды.