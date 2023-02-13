В Шымкенте мониторят поведение водителей автобусов

Водители общественного транспорта продолжают нарушать правила дорожного движения.

Это практически каждый раз выявляют полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Только за 1 день выявили 90 водителей, нарушивших правила дорожного движения в Шымкенте.

Так, два водителя нарушили правила перевозки пассажиров, еще столько же переоборудовали свои автобусы без разрешения, 7 водителей нарушили правила маневрирования.

«8 водителей пользовались мобильным телефоном за рулем. 6 водителей управляли транспортным средством с дефектами, запрещающими эксплуатацию транспортных средств. Одно должностное лицо автобусного парка привлечено к административной ответственности«, — рассказали в ДП г.Шымкента.

К слову, общественный транспорт на дорогах стражи порядка мониторят регулярно. Главная цель — снижение аварийности на территории города, контроль и надзор за дорожным движением.