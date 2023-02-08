В Шымкенте собирают гуманитарную помощь для Турции

Неравнодушные горожане планируют отправить гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения регионы Турции.

В мессенджере жители мегаполиса создали сообщество, где за несколько часов уже запланировали место сбора и расчетный счет для сбора денежных средств, передает OTYRAR.

К акции подключились волонтеры, предприниматели, общественные деятели, журналисты и другие.

«Можно приносить одежду в склад добряков Шымкента по ул. Калдаякова 13. Требуется новая одежда, носки, обувь, постельное белье, подушки, пледы. Либо обратиться по номеру: 8- 708-675-74-20», — пояснили в сообществе.

Информация по сбору денежных средств и дополнительных местах сбора продуктов питания, одежды и средств гигиены будет обновляться.



Сбор будут вести несколько дней, после чего фуры с гуманитарной помощью отправятся в Турцию.