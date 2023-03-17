Ак жол- партия, придерживающаяся идеологии Алаша

Демократическая партия «Ак жол», девиз которой «Кардинальные перемены», организовал концерт для жителей Шымкента.

В ходе мероприятия выступили известные деятели культуры страны, которые завоевали уважение народа. Главная цель партии — перед выборами поднять настроение народу.

Активисты городского отделения Демократической партии «Ак жол» организовали концерт для жителей мегаполиса. Цель мероприятия — подарить шымкентцам праздничное настроение перед выборами. Партию — которая за кардинальные перемены — поддерживает население города.

Айгуль Азатова, жительница г. Шымкента:

«В канун праздника, в канун святого дня, проходит замечательный вечер, организованный партией «Ак жол». Вот собираемся провести его с активистами. Я лично верю партии, в которой считают, что страна нуждается в кардинальных изменениях».

В Шымкентн выступают известные оперные и эстрадные певцы. Специально посетивший концерт депутат Мажилиса Парламента 8-го созыва Казыбек Иса отмечает: такие патриотические вечера поднимают дух страны.

Казыбек Иса, депутат мажилиса парламента РК VIII созыва:

«В отличие от 7-ми партий, партия «Ак жол» является партией, которая придерживается идеи Алаша и защищает национальные интересы. Наша программа основана на идеях Независимости и Алаша. Если национальная идеология не будет сформулирована, экономика нации не будет развиваться. Это доказало время — последние 30 лет».

Политическая программа демократической партии «Ак жол» основана на 6-ти направлениях. В ней есть ряд позиций: интересы нации, проведение взвешенной политики, уважение к родному языку. В завершение праздника, была проведена широкомасштабная агитационная работа партии “Ак жол”.

Оплачено из избирательного фонда шымкентского городского филиала общественного объединения демократической партии «Ак жол» в Казахстане.