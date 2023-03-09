Господдержка материнства и детства в Шымкенте

В прошлом году в целях поддержки материнства и детства шымкентским филиалом АО «Государственный фонд социального страхования» было выплачено 24 миллирда 600 миллинов тенге.

Об этом сообщил директор филиала Фонда в Шымкенте. Обязательное социальное страхование матери и ребенка в целом введено с 2008 года.

Мать пятерых детей Гульнур Амантаева недавно родила младшую дочь и получила государственное пособие по рождению ребенка после оформления декретного отпуска. Гульнур говорит, что очень выгодно, чтобы государственные услуги были доступны, не выходя из дома.

«С 30-ой недели беременности я получила лист временной нетрудоспособности и оформила декретный отпуск. За оплатой я обратилась в Центр обслуживания населения и в течение восьми рабочих дней мне была назначена выплата.

После рождения ребенка я получила на свой мобильный телефон СМС-уведомление о возможности направления согласия на получение единовременного пособия по рождению ребенка за счет бюджетных средств, а также на получение социальной выплаты по уходу за ребенком из Фонда.

Отправив свое согласие, я получил указанные платежи на счёт, не выходя из дома», — рассказала жительница Шымкента Гульнур Амантаева.

Мадина Тогысбаева так же получила государственное пособие по рождению ребенка за счет бюджетных средств, но оформила ежемесячную социальную выплату по уходу за ребенком в размере 40 процентов от среднего дохода за последние 2 года. Для молодой семьи важна любая помощь и забота в поддержке матери и ребенка, говорит молодая мама.

«Раньше я думала, что все беременные женщины тоже получают декретный платеж. К моему удивлению, эта выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования, а моя подруга-домохозяйка такой выплаты не получила.

Лист временной нетрудоспособности мне выдали на 126 календарных дней. Соответственно, я получила из Фонда выплату эквивалентную моей 3-ёх- месячной зарплате, и я смогла подготовиться к рождению моего ребенка», — говорит жительница г. Шымкента Мадина Тогысбаева.

В целом, по шымкентскому филиалу АО «Государственный фонд социального страхования» на поддержку материнства и детства в прошлом году было выплачено 24 миллиарда 600 миллионов тенге. В том числе по беременности и на роды — 12 млрд. 800 млн. тенге и по уходу за ребенком до 1 года — почти 12 млрд тенге.

«Право на единовременную социальную выплату по беременности и родам возникает со дня предоставления отпуска, указанного в листе временной нетрудоспособности по беременности и родам. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода и количества тех дней временной нетрудоспособности, в которые были произведены социальные отчисления за последние 12 месяцев.

Право на ежемесячную социальную выплату, в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком в возрасте до одного года возникает со дня рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, на который были произведены социальные отчисления за последние два года», — рассказал директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» г. Шымкента Досбол Тиллабеков.

Обязательное социальное страхование матери и ребенка в целях поддержки работающих женщин было введено в стране в 2008 году. Сегодня оно соответствует международным стандартам.