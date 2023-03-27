Молодая девушка попалась на закладке наркотиков в Шымкенте

26-летняя жительница Шымкента распространяла синтетические наркотики — мефедрон.

Полицейские задержали закладчицу с поличным, когда она пыталась спрятать очередную дозу в тайниках. При себе у девушки имелись 8 свертков с белым порошком. Как показала экспертиза, это был мефедрон весом 300 грамм, что считается находкой особо крупного размера.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 296 УК РК. Девушке грозит срок от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ведется досудебное расследование. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.