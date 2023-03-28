Рак кишечника и матки: кто попадает в зону риска

В онкологическом центре города Шымкент прошел день открытых дверей в целях профилактики рака кишечника и матки.

Торекыз Мылтыкбаева делится секретом долголетия. 90-летняя женщина на протяжении всей жизни внимательно следит за здоровьем. Она регулярно посещает врачей и сдает анализы. Узнав о дне открытых дверей в онкологическом центре, пришла не раздумывая.

«Сегодня я пришла на день открытых дверей, чтобы проверить здоровье.Спасибо врачам»,- делится женщина.

Багила Иманкулова о бесплатной консультации онко-хирургов узнала из социальных сетей. Жительница Шымкента благодарит за предоставленную возможность попасть к нужному специалисту без направления.

«Узнала, что сегодня, в выходной день, будут проводить день открытых дверей и конечно пришла, чтобы провериться. Спасибо врачам за их труд и заботу о пациентах»,— делится женщина.

Рак шейки матки и колоректальный рак — распространенные онкозаболевания. По словам специалистов, успешно лечатся на ранних стадиях. Для этого требуется вовремя обнаружить проблему, поскольку симптомы проявляются не сразу.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Рак шейки матки и колоректальный рак, почему мы берем эти две локализации, потому что они считаются визуальной локализацией и их можно диагностировать без сложного инструментального оборудования, например увидеть на зеркале, при пальцевом исследовании прямой кишки.Симптомами рака шейки матки являются в первую очередь контактные кровотечения не связанные с менструальным циклом, боль в поясничной области, гнойные выделения.Признаки колоректального рака- это запоры, примись крови в кале».

Рак шейки матки занимает лидирующее место среди онкологический заболеваний у женщин. Главной причиной возникновения заболевания врачи называют заражение вирусом папилломы человека. Аборты, беспорядочная половая жизнь и вредные привычки также могут стать триггером для развития рака.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

В 90 процентах причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека.Во всем мире в том, числе и в Казахстане уже созданы программы вакцинации против вируса папилломы человека.

Колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника. Употребления большого количества красного мяса, избыток пищевых жиров и систематическое употребление алкоголя влияют на развитие патологии. Боли в животе, запоры, появление крОви в стуле и отвращение к пище — первые признаки колоректального рака.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Профилактика колоректального рака — проходить медосмотр у проктолога, обращать внимание на стул, на цвет, на наличие примесей стула. Самая лучшая профилактика — это сдача тест-полосок».

За один день онкологи проконсультировали в Шымкенте 59 человек. У двух пациентов рак подтвердился. Своевременное начало лечения — огромное подспорье в борьбе с онкологией, говорят врачи.