Семейную пару нашли мертвой в частном доме Шымкента

Тела мужчины и женщины 59-летнего возраста были найдены 7 марта вечером в частном доме по улице Абдирова.

По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом, передает корреспондент OTYRAR.

Об этом сообщили в Шымкентском производственном филиале «КазТранГазАймак». На месте происшествия аварийная бригада выявила нарушение монтажа газовых приборов.

«В помещении предбаннике размером 2,20х3,20 установлен проточный

водонагреватель марки «ТЕРLОFIТ». Дымоотводящая труба (гофра) проточного

водонагревателя не плотно соединена с патрубками проточного водонагревателя.

Дымоотводящая труба (гофра) над проточным водонагревателем выведена через стену

потолка под крышу бани. Вентиляционный канал отсутствует, форточка присутствует, но в закрытом положении. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Парилка

отапливается самодельным отопительным котлом двух рожковый. Г/провод после БГС к отдельно стоящему зданию (баня) проведено пластиковой трубой длиной около 6 метров к проточному водонагревателю и самодельному отопительному котлу», — говорится в сообщении газоснабжающей компании.

Договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования отсутствовал. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Как сообщили в газоснабжающей компании, с начала марта в Шымкенте это уже третий трагический случай, всего скончались четверо.