Турецкие профессора выполнили показательные операции в Шымкенте

Современные методы торакальной хирургии, а также лечения урологических болезней и заболеваний брюшной полости продемонстрировали профессора двух турецких университетов.

В онлайн обучении профессоров из Турции принимают участие более 50 хирургов из различных медучреждений Шымкента, Астаны Кызылорды и Туркестанской области. Операции разной степени сложности зарубежные специалисты проводят в режиме видеосвязи, к которой могли присоединиться все желающие врачи. Все хирургические процедуры проводятся малоинвазивным способом: то есть с минимальным вмешательством в организм. Это вполне объяснимо. На операционном столе — дети.

«На базе областной детской больницы при поддержке Управления здравоохранения и Южно-Казахстанской медакадемии был проведён мастер-класс профессоров из Стамбула, профессора по торакальной хирургии, урологии и колопроктологии. За два дня было проведено 5 сложных операций, все проведены благополучно. Были проведены консультации детям, которые лечатся здесь, и мы их отобрали со сложными пороками. За эти два дня был хороший обмен опытом с турецкими коллегами», — рассказывает главный врач областной детской больницы в г. Шымкенте Алтын Досанова.

Это не первый визит турецких специалистов в детскую больницу. Зарубежных и южно-казахстанских врачей связывает давняя дружба. И как признаются иностранные медики, они каждый раз с удовольствием приезжают в Казахстан.

«С Южно-Казахстанскими специалистами я познакомилась шесть лет назад на одной из международных конференций в Анкаре. Тогда у нас завязалась дружба, которая не прерывалась все эти годы. Потом мы получили приглашение от руководства областной детской больницы посетить Казахстан и приехали в Шымкент. Мы рады, что смогли обменяться опытом с казахскими коллегами и надеемся, что ещё не раз будем вместе работать», — говорит профессор из Турции Кигдем Улукайа.

«Я тоже рад, что приехал обменяться опытом с казахстанскими коллегами, братьями и друзьями. Надеюсь, что мы и дальше будем посещать друг-друга, чтобы вместе развивать и совершенствовать мастерство, во благо охраны здоровья наших народов, детей», — поддерживает коллегу профессор из Турции Гурсу Кияан.

По окончании мастер-класса хозяева площадки вручили зарубежным гостям сертификаты и памятные подарки — классические казахские чапаны. В ближайшее время руководители областной детской больницы планируют отправить хирургов, анестезиологов и реаниматологов в Турцию для обучения малоинвазивным методам лечения.

Пока казахстанские специалисты будут обучаться, руководство медучреждения рассмотрит возможность приобретения необходимого медицинского оборудования для проведения высокотехнологичных операций.