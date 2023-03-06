«Власть-народу!»: О. Ботбай намерен благоустроить сельскую местность

Оралбек Ботбай, считающий своим главным долгом служить родной земле, встретился с жителями Созакского района. Он намерен улучшить жизнь села.

Для этого претендент выдвинул 8 основных направлений. Кандидат в депутаты Мажилиса баллотируется по избирательному округу №26 Туркестанской области.

Он придерживается лозунгов «За страну! За Землю! Власть- народу», баллотируется от города Кентау и 5-ти районов Сайрамского, Тюлькубасского, Созакского и Бәйдибекского и Толебийского. Ознакомившись с предвыборной программой кандидата, старейшины Созакского района дали ему свое благословение.

Предвыборная программа Оралбека Ботбая основана на 8 направлениях. Большая часть направлена на благоустройство села. А также на повышение качества образования сельских школ, занятости населения и привлечение инвестиций в отдаленные регионы.

Оралбек Ботбай, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

«Согласно моей программе «человек из села переезжает, но ауыл остается в каждом человеке. Моя главная цель- благоустройство села и района, создание рабочих мест. Если даже я не пройду, я не перестану помогать сельчанам и поднимать вопросы села на высоком уровне. Если изберете депутатом, посодействую выделению денежных средств на развитие сел. Я призываю вас всех активно принять участие на выборах, которые состоятся 19 марта».

Кандидат заверил, что постоянно будет оказывать помощь сельчанам. На собственные средства Оралбек Ботбай установил мобильную связь 4G в селе Кошкарата . Участвовал в восстановлении города Арысь, построил дорогу между селами Кошкар-ата и Боралдай.

Оплачено из личного избирательного фонда кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК по одномандатному округу О. Ботбая