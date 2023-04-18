Ассорти наркотиков обнаружили в скотном сарае полицейские Шымкента

Свыше полкилограмма марихуаны и гашиша нашли полицейские у местного жителя.

Наркотические вещества 55-летний мужчина хранил в собственной спальне и сарае. Полицейские при обыске изъяли 8 свертков и 3-литровую банку доверху набитую наркотиками. Инцидент произошел в жилом массиве Абдулабад.

Общая масса составила 500 гр, что считается достаточно крупной партией. Как сообщили в полиции, вероятно мужчина распротранял наркотики среди жителей. Также был найден его пособник.

Факт следователи зарегистрировали по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В настоящее время проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции предупреждают, что любое незаконное обращение с наркотиками влечет уголовную ответстве