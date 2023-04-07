Клещи активизировались в Шымкенте

22 человека с начала весны укусили клещи, передает корреспондент OTYRAR.

Иззат Миралиев клеща на ноге почувствовал после прогулки. А ведь всего-то ненадолго вышел с друзьями на пикник. За помощью можно обратиться в ближайший травмпункт, но Иззат удалить клеща решил сам.

Иззат Миралиев житель г.Шымкента:

«Я был в ауле с друзьями, решили устроить пикник. Я надел шорты, было жарко, сидели на траве. Когда вернулся домой, заметил, что у меня на ноге клещ. Убрал его пинцетом, не стал обращаться в больницу. Чувствую себя хорошо».

Большинство укусов клещей действительно безвредны и не требуют лечения, однако некоторые являются переносчиками опасных заболеваний – например, клещевой энцефалит и тиф, болезнь лайма. Последствия заболеваний, которые они переносят, могут быть трагическими. Паралич и даже летальный исход. Поэтому после самостоятельного извлечения, клеща надо принести в лабораторию, там вам точно скажут, был он заразен или нет.

Клещи опасны не только для людей, но и домашних животных. Санврачи настоятельно советуют обезопасить от возможных печальных последствий, курсом противо-паразитарных препаратов.

Балкумис Мусаева руководитель отдела ДСЭК г.Шымкента:

«СЭС именно обработкой не занимается, но он ведет мониторинг и ведет контроль за этой работой. Также мы устанавливаем зоны, неблагополучные пункты, где необходимо провезти дезинфекционную обработку. Это у нас окраины города, где много скот содержат. Клещи обитают на животных. Животные сами они не являются распространителями, но них обитают клещи, которые могут напасть на людей. Потому что при уходе за животными человек может подвергнуться укусу клещей».

Клещи при поиске своей жертвы ориентируются на запах и температуру нашего тела. Они как точный тепловизор: человека могут распознать и за десять, и за двадцать метров.

Есть у паразитов и «любимые» места укусов, и присасывания: у детей клещей чаще находят на голове и за ушами. У взрослых — в зонах паха и подмышек.

В прошлом году с укусами опасных кровососов к медикам обратились 807 шымкентцев.

Балкумис Мусаева руководитель отдела ДСЭК г.Шымкента:

«При обнаружении клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью. Врачи будут безопасным методом извлекать клеща. Этого пациента возьмут на медицинский контроль. Около двух недель будут наблюдать за человеком. Если за это время у человека не будут клинические проявления, то человек не заболеет. А если за это время поднимется температура или появятся какие то геморогические проявления, тоже необходимо обратиться к врачам для того чтобы начать лечение».

Перед выездом на природу специалисты советуют надевать максимально закрытую одежду из плотной ткани и высокую обувь. А в случае укуса просят незамедлительно обращаться к медикам.