О погоде в ближайшие 3 дня

32-градусная жара ожидается на юге Казахстана, в частности в Шымкенте и Туркестанской области.

Синоптики Казгидромета прогнозируют жаркие дни.

В четверг, 27 апреля в Шымкенте ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 27-29 градусов тепла, ночью 10-12.

В пятницу и субботу погода будет теплой, ожидается повышение температуры воздуха до 32 градусов тепла. Сохранится переменная облачность, ветер поутихнет, восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Ночью температура воздуха составит 10-12 градусов тепла.

Аналогичная погода ожидается и в Туркестанской области. Только вот на севере области 27 апреля могут быть пыльные бури. В горных районах температура будет ниже, днем 22 градуса, ночью опустится до 7 градусов тепла.